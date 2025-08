CONFERENCE LEAGUE Al terzo turno la Virtus sfida i moldavi del Milsami

Saranno i moldavi del Milsami gli avversari della Virtus nel terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League. È questo l'esito della partita di ritorno giocata ieri, dopo che il Milsami ha superato per 2-1 il Buducnost Montenegro. La gara di andata si era conclusa sul risultato di 0-0. Il Milsami è riuscito a conquistare la qualificazione in rimonta. Dopo il vantaggio degli ospiti di Bojovic al 55', il pareggio di Jardan dieci minuti più tardi. Il gol qualificazione è arrivanto al 91' con Ginsari. Rammarico per il Buducnost che nel primo tempo aveva fallito un calcio di rigore. La gara di andata contro la Virtus si giocherà in Moldavia il 7 agosto, mentre quella di ritorno il 14 agosto al San Marino Stadium.

