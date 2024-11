TITANUS MUSEUM Al Titanus Museum c'è la storia del calcio sammarinese Marco Tura: "Rappresentata al meglio la nostra identità"

"Sfidare l'impossibile. L'incredibile storia del calcio sammarinese" ha una casa e un luogo dove poterla toccare. Grazie alla sinergia tra Titanus Museum e Federazione Sammarinese Gioco Calcio è nata una sezione dedicata. "Il racconto della nostra Repubblica in modo coinvolgente, dinamico e immersivo, dice il Presidente di Titanus Museum Dennis Guerra che col Presidente della Federcalcio Marco Tura tagli il nastro. Il percorso si compone di una galleria con le divise storiche, e una parte multimediale con tanto di filmato emozionale per rivivere, riassaporare. Ma anche incuriosire i turisti che a passeggio nel centro storico possono imbettarsi magari per caso e appassionarsi, approfondire una storia bellissima.

Nel servizio l'intervista al Presidente FSGC Marco Tura

