Al Torneo Internazionale del Titano anche Lazio, Empoli e Sassuolo

Aperto nel pomeriggio la terza edizione del torneo internazionale del Titano. Torneo giovanile aperto alle annate 2013 e 2014. In campo ben 22 squadre che si contenderanno per categoria la vittoria finale allo stadio Ezio Conti di Dogana e a Montecchio. Tra le squadre partecipanti anche Lazio, Empoli, Sassuolo. A difendere i colori sammarinesi due squadre della Titano Academy, il Tre Penne e La Virtus. Il torneo prosegue in serata fino alle 22, domani si replica dalle 15 fino a tarda sera. Domenica sono in programma le finali nel primo pomeriggio.