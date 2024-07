MERCATO Al Tre Fiori arriva, dalla Serie D, Federico Benedettini “Siamo una squadra rinnovata, ma questo non mi spaventa, anzi: sarà ancora più stimolante conoscerci e creare un gruppo compatto, che sappia affrontare tutte le sfide che ci aspettano”

Al Tre Fiori arriva, dalla Serie D, Federico Benedettini.

Settori giovanili di qualità E due anni in Serie D: è arrivato al Tre Fiori Federico Benedettini, centrocampista nato a Cesena. Protagonista con l’Under17 dello Spezia, poi in Primavera all’Imolese, Benedettini è approdato “tra i grandi” con il Mezzolara nell’agosto 2022, società dove è rimasto anche nella passata stagione collezionando 36 presenze.

“È stata un’esperienza molto formativa, ma anche una delusione per la retrocessione finale e per me era il momento di cambiare aria e cercare nuovi stimoli. Così ho scelto il campionato sammarinese e sono molto emozionato per l’opportunità che mi ha dato il Tre Fiori di dimostrare qua il mio valore. Non conosco questo torneo, ma parlando con qualche amico che ha giocato a San Marino e conoscendo il direttore sportivo Lo Russo e le ambizioni del Tre Fiori non ho avuto dubbi ad accettare questa sfida”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: