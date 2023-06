CAMPIONATO 2023/24 Al via del Campionato 2023/24 anche la San Marino Academy under 22 Matteo Cecchetti guiderà la squadra che vuole dare spazio ai calciatori sammarinesi. Potrà vincere lo scudetto, ma non partecipare a Coppe Europee e Coppa Titano.

Un progetto nuovo, un progetto da scoprire, che vuole essere un'opportunità per i giovani calciatori sammarinesi. Il campionato tornerà dopo 24 anni a 16 squadre. La San Marino Academy sarà ai blocchi di partenza con una rosa formata da under 22. Si parte con l'obiettivo di rendere più sammarinese possibile la squadra, che sarà guidata da Matteo Cecchetti con diversi collaboratori che già lavorano con il ct in nazionale. Ci saranno Antonio Gespi, Giovanni Bonini e Filippo Silvi Marchini. Matteo Cecchetti potrà contare sui giocatori della San Marino Academy della Primavera 4 e under 19. Una squadra che parteciperà al campionato con la possibilità di vincere, potrà infatti conquistare lo scudetto e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro, così come potrà partecipare ai play off, ma la qualificazione alle coppe europee sarà esclusiva degli altri 15 club. Il progetto prevede la crescita tecnica e fisica di una formazione under 22 che si allenerà quattro volte a settimana più una seduta in palestra. Il programma del campionato sammarinese sarà rimodulato tenendo conto della concomitanza delle partite di calcio femminile, Victor San Marino, settore giovanile. Probabili anticipi e posticipi, con partite anche con orari diversi in più giornate, 15 e 18 per intenderci. La San Marino Academy vuole rappresentare un trampolino per i calciatori sammarinesi che hanno trovato poco spazio nei club, ma non un freno. La speranza di vedere biancoazzurri in campionati di categoria resta l'obiettivo primario e questa squadra vuole essere l'alternativa per coloro che giocheranno in campionati di categoria inferiore per mettersi in luce e puntare alla convocazione. Il progetto nasce da un accordo con la FIGC italiana con avvallo della UEFA, passato per la modifica dell'accordo di cooperazione che estende l'età da 19 a 22 anni. Non si può parlare di doppio tesseramento; infatti i calciatori della San Marino Academy giocheranno con cartellino della FIGC nel Campionato Sammarinese. La squadra di Matteo Cecchetti non potrà partecipare alla Coppa Titano. Resta in vigore la regola del calciatore sammarinese in campo per le altre 15 squadre.

