CAMPIONATO Al via i play off del campionato sammarinese

Riecco il campionato con la post season che infiamma il week end del calcio sammarinese. Tra domani e domenica sono in programma le quattro partite del turno preliminare dei play off. Alle 15 di domani ad Acquaviva e in diretta su Rtv Sport si parte con Pennarossa-Fiorentino. Alla squadra di Chiesanuova, in virtù del miglior piazzamento in campionato, basterà pareggiare per andare avanti al termine di 90 minuti secchi senza possibilità di supplementari o rigori. Per continuare a coltivare il sogno e ribaltare i valori espressi dal campionato, il Fiorentino è obbligato a vincere. Sempre domani, sempre alle 15, calcio d'inizio a Domagnano tra Juvenes/Dogana e Virtus. Qui è la squadra di Acquaviva a non avere alternativa alla vittoria costretta dal peggior piazzamento (10 contro 7 posto) espresso in stagione regolare.

Domenica a Domagnano la sfida tra la sorpresa della stagione (il San Giovanni) e il Murata apre il programma. I rossoneri ai play off dopo tanti anni di assenza possono contare anche sul pari al contrario dei bianconeri che devono solo vincere. Stessa ora, diretta su Rtv Sport da Acquaviva, torna in campo il Tre Fiori che sfiderà il Domagnano col favore del doppio risultato. La squadra del Castello di Fiorentino, fresca di qualificazione per la finale di Coppa Titano, non è riuscita a rientrare nelle 4 in Campionato e dundue sarà in campo fin da subito. Finale di Coppa che tra l'altro affronterà senza Davide Simoncini e Matteo Sartori, squalificati. La Fiorita, altra finalista, non avrà per lo stesso motivo il panchina il suo tecnico Nicola Berardi fermato dal Giudice Sportivo proprio fino ale 15 maggio, giorno della finale.



