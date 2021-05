Al via i play-off del campionato sammarinese

Il campionato di futsal entra nella sua fase più calda. Le sei migliori squadre della stagione regolare sono pronte a darsi battaglia in una settimana di play-off che si aprirà domani con i due incroci dei quarti di finale e si concluderà venerdì con le due semifinali. La finalissima, martedì 8 giugno. Come da tradizione sarà il campo di Fiorentino ad ospitare tutte le sfide della post season. E, sempre secondo tradizione, la squadra arbitrale impegnata in ciascun evento passa dai due elementi della regular season a tre. Tonelli, Borghetti e Ilie saranno chiamati a dirigere il primo quarto di finale, in programma domani alle 20:15.









Si sfidano la seconda forza del Gruppo A, il Tre Fiori, e la terza del Gruppo B, il Tre Penne, entrambe reduci da vittorie piuttosto larghe nei rispettivi impegni della 7° giornata. Subito dopo sarà la volta di Domagnano – Murata. I Lupi hanno protetto la seconda posizione nel Gruppo B liberandosi in modo relativamente agevole dell’ostacolo Cosmos, mentre i bianconeri hanno centrato al fotofinish un passaggio del turno che ad un certo punto sembrava quantomeno improbabile (alla ripresa dei giochi la squadra di Penserini aveva appena due punti). Ma le due vittorie di fila con Juvenes e Libertas e – soprattutto – il pareggio fra Virtus e Juvenes-Dogana all’ultima tornata alla fine lo hanno reso realtà. La sfida è affidata alla direzione di Notarpietro, Lanuti e Ilie. Chi vince troverà in semifinale – venerdì sera – il Fiorentino capolista del Gruppo A. Dall’altro quarto di finale, invece, uscirà la sfidante de La Fiorita, dominatrice del Gruppo B.