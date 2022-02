Al via il concorso "Disegna la tua maglia del cuore per il Victor San Marino"

Disegna la tua maglia del cuore per il Victor San Marino. È la nuova iniziativa lanciata dal Victor San Marino per tutti i suoi tifosi e simpatizzanti. Grazie alla neonata partnership con la società Aws Srl, titolare della piattaforma WorldFilia, leader nazionale nel settore del web marketing, i dirigenti del club calcistico sammarinese hanno deciso di lanciare un concorso tra i tifosi per la scelta della terza divisa riportante lo sponsor WorldFilia. Chiunque fosse interessato, potrà inviare al seguente indirizzo e-mail info@victorsanmarino.net entro il 10 marzo 2022 il proprio disegno con ampia facoltà di scelta dei colori e della loro composizione. Il vincitore del concorso riceverà una maglia personalizzata e l'abbonamento per assistere alle partite casalinghe di capitan Barone e compagni.