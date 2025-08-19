Al via la 1ª San Marino Talent Cup

Un altro passo verso il futuro. Il calcio giovanile è in rapida crescita e San Marino non fa eccezione. Anche da questo è nata la volontà di organizzare la 1^ edizione della San Marino Talent Cup, torneo organizzato dalla FSGC – nell'ambito del progetto “Talent Development Scheme" promosso dalla FIFA – e riservato alla formazioni Under 18 e Under 19 che partecipano ai campionati italiani. Sono 6 le squadre pronte a darsi battaglia sui campi del Titano in questi giorni. Debutto contro il Ravenna U19 per la formazione Primavera della San Marino Academy, inserita nel Girone A insieme ai giallorossi e al Bologna U18. Nell'altro raggruppamento prima sfida con il derby romagnolo tra Cesena U18 e Forlì U19. A completare il Girone B anche il Perugia U19.

Per quanto riguarda i biancazzurri, quest'ultimi – dopo l'esordio ad Acquaviva – torneranno in campo giovedì alle 16 contro il Perugia mentre riposeranno l'ultima giornata, prevista per sabato. Lunedì 25 agosto spazio alla finali: da quella per il 5°- 6° posto a quella per il 3°- 4°, a precedere la finalissima in programma alle 19.30 allo stadio Ezio Conti di Dogana. Sulla falsa riga dei Tornei di Sviluppo UEFA, tutte le partite – della durata di 90 minuti – non prevedono il pareggio. In caso di parità, infatti, si andrà sempre ai calci di rigore con 2 punti alla squadra vincente ed 1 alla perdente. Vincere nei 90, infine, porta i “classici” 3 punti.









