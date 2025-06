Al via la Coppa delle Regioni: San Marino debutta con il Vojvodina

All'ombra del Monte Titano sta per nascere la nuova edizione della Coppa delle Regioni, la competizione UEFA dedicata al calcio dilettantistico. Per la prima volta sarà San Marino ad ospitarla, forte della prima storica qualificazione alla fase finale. Giornata di vigilia dedicata alle conferenze stampa dei tecnici dei due gironi: nell'A – oltre ai padroni di casa di San Marino – ci sono anche Vojvodina (Serbia), Aragon (Spagna) e Hradec Kralove (Cechia). Nel gruppo B spazio alle rappresentative regionali di Finlandia, Polonia, Svizzera e Croazia. A dare il via alla manifestazione Spagna-Repubblica Ceca ad Acquaviva alle 18 e Finlandia-Croazia a Montecchio, alla stessa ora. Il debutto dei biancazzurri è fissato per lunedì sera alle 21.30, contro la Serbia. Le altre due sfide che vedono coinvolte San Marino saranno mercoledì 25 e sabato 28, sempre alle 21.30 sul rinnovato impianto di Acquaviva. Le vincenti dei due raggruppamenti si contenderanno il trofeo nella finalissima di martedì 1 luglio. San Marino spera di esserci, anche se non sarà semplice, come ammette l'allenatore Luigi Bizzotto: "Per noi è la prima volta, per cui siamo molto emozionati e anche molto curiosi. Sappiamo che affrontiamo squadre molto forti, però crediamo anche di aver allestito una squadra che possa dire la propria sul campo. Io spero solo che i ragazzi non si facciano prendere troppo dall'emozione e riescano a mettere in campo tutte quelle che sono le loro qualità".

Tra l'altro sei riuscito a confermare quasi "in toto" la squadra che ha permesso di arrivare a questa fase finale, vincendo tutte le partite del turno intermedio... "Sì, ci faceva anche piacere dare un po' di continuità e dare anche soddisfazione a quelli che si erano conquistati questa fase finale. Ripeto, siamo una squadra secondo me ben allestita, chiaramente con i limiti che possiamo avere per San Marino. Però ho visto che nella conferenza stampa tutti ci davano per favoriti e speriamo che abbiano ragione".