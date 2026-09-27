SPORT ALL'ARIA APERTA Al via la prima edizione di “Move Games 2026” Sport, scoperta del territorio e community fanno vibrare il cuore della Repubblica di San Marino

La Repubblica di San Marino ha ospitato la prima edizione di “Move Games” un evento nato con l’obiettivo di unire sport, benessere, socialità e scoperta del territorio. L’iniziativa ideata da Move, gode del Patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo, per l’Industria e Sport e per l’Istruzione e la Cultura.

Il cuore dell’evento la Cava dei Balestrieri, con attività che si sono estese lungo Via Eugippo, Borgo Maggiore, il Sentiero della Rupe e le Tre Torri, trasformando i luoghi più iconici della Repubblica, in palcoscenico di sport e comunità.

Move Games si propone come iniziativa ad alto valore aggiunto, capace di valorizzare San Marino attraverso il movimento, coinvolgendo sportivi, amatori, famiglie e persone di tutte le età. Una mattinata coinvolgente resa ancora più bella dal perfetto clima in cui si è svolta.

Tra le attività Hyrox Masterclass, l'Hybrid Fitness, il Trail Running e il Trail Walk percorso di 5 km tra Centro Storico e Sentiero della Rupe, affrontato in modalità gara in modalità race, e camminata panoramica. Tra le più apprezzate la Move Walk Experience camminata raccontata, curata dalla guida turistica Anna Chiara Macina. Presente all’evento la Federazione Sammarinese Pesi, con uno spazio espositivo e prove pratiche per avvicinare il pubblico alla disciplina.

Move Games 2026 si propone come modo diverso di vivere lo sport non solo come competizione, ma soprattutto come movimento, condivisione, benessere e cultura offrendo attività adatte a ogni livello ed età. Move Games da appuntamento a fine settembre 2027.

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