Al via la settimana europea: Virtus in Champions, La Fiorita e Tre Fiori in Conference

Una stagione intera – fatta di alti e bassi, di sacrifici – per arrivare a giocare queste partite. E' tutto pronto per la settimana europea del calcio sammarinese che, come ormai da anni, si presenta con 3 squadre pronte a dar battaglia. A partire dai campioni in carica: la Virtus che per il secondo anno consecutivo sarà protagonista in Champions League. Avversari i bosniaci dello Zrinjski Mostar, con l'andata al San Marino Stadium martedì 8 alle ore 21. Il DS Matteo Guiducci ha confermato gli artefici della seconda cavalcata Scudetto, migliorando la rosa con innesti importanti: per l'intera stagione ci saranno Armando Amati, Matteo Zenoni e Riccardo Zulli, per l'Europa ecco Renzetti, Biral e soprattutto Stefano Scappini. Attaccante di grande esperienza, il classe '88 vanta due campionati in B con Cremonese e Cittadella e tanta Serie C. L'obiettivo, per gli uomini di Bizzotto, sarà tenere aperta la sfida in vista del ritorno. In caso di passaggio del turno sarà storia, in caso di sconfitta i neroverdi giocheranno il terzo turno preliminare di Conference League.

Dal primo turno, invece, partiranno Tre Fiori e La Fiorita. Tra le mura amiche iniziano i gialloblu di Girolomoni, attesi dal doppio confronto con gli armeni del Pyunik. Primo round allo Stadium, giovedì 10 alle 21 in diretta su San Marino RTV – così come il match della Virtus. Il Tre Fiori ha deciso di puntare sul blocco squadra che è arrivato sia in finale play-off che all'ultimo atto di Coppa Titano. Tra i nuovi arrivi ci sono Matteoni e Berardi – solo per l'Europa – mentre Sirri, Ferri e Vandi saranno parte integrante della rosa. La prima trasferta, invece, spetta a La Fiorita che mercoledì volerà verso la Macedonia del Nord per affrontare 24 ore più tardi il Vardar, nella capitale Skopje. Montegiardino viene dallo storico passaggio del turno conquistato lo scorso anno, sempre in Conference League. I gialloblu proveranno a replicare, pur consapevoli delle difficoltà che incontreranno. Alla corte di Stefano Ceci arrivano i due ex Forlì, Mirko Drudi e Filippo Baldinini. In prestito per l'Europa i difensori Musiani e Prasso, i centrocampisti Cerchiaro e Spadaccino e l'attaccante Vivacqua.