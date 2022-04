COPPA TITANO Al via le semifinali di Coppa Titano: domenica si gioca l'andata Archiviata la regular season di Campionato Sammarinese, è tempo delle fasi finali di Coppa Titano. Domani in programma le due semifinali d'andata: a Montecchio si gioca La Fiorita-Tre Fiori, ad Acquaviva c'è Folgore-Domagnano.

In sei giorni si scrive il destino della Coppa Titano, il trofeo più antico del calcio sammarinese. Prima i 180 minuti delle semifinali, poi la finalissima in programma sabato 30 aprile – ore 20.45 - al San Marino Stadium. Quattro squadre pronte a giocarsi il titolo e l'accesso alla prossima Conference League. Si parte dalle gare d'andata, domani alle 15. E' già una finale anticipata La Fiorita-Tre Fiori, che proprio lo scorso anno si sono giocate la Coppa con vittoria dei gialloblu di Montegiardino dopo una serie interminabile di calci di rigore, ben 24. I ragazzi di Borgagni – terzo allenatore stagionale per Fiorentino, dopo Cecchetti e Sperindio – vorranno certamente vendicarsi. Qualche problema di formazione, però, per il Tre Fiori con il tecnico che dovrà reinventarsi la difesa visto l'infortunio di Davide Simoncini e le squalifiche di D'Addario e De Lucia. Per Lasagni, invece, meno defezioni e la volontà di confermarsi in Coppa Titano.

La Fiorita-Tre Fiori è un match impronosticabile così come l'altra semifinale tra Folgore e Domagnano. Perché se è vero che da una parte Falciano è campione in carica del Campionato Sammarinese e Omar Lepri può contare sul tridente Dormi-Fedeli-Docente, dall'altra i giallorossi hanno già eliminato una delle grandi favorite nei quarti di finale – il Tre Penne - e nei due precedenti stagionali hanno sempre battuto di misura la Folgore. A Montecchio e Acquaviva si giocano, quindi, i primi round delle semifinali. Mercoledì 27 il ritorno con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità di reti segnate nel doppio confronto.

