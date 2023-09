SERIE D Al Victor i complimenti, alla Pistoiese i punti Vittoria senza infamia e senza lode di una della favorite alla promozione. Il Victor non approfitta del vantaggio e del calo netto della Pistoiese nella ripresa

Cassani non porta a casa punti, ma si consola con diverse pacche sulla spalla. Il tecnico biancoazzurro ha ricevuto i complimenti in sala stampa dai giornalisti toscani capaci di sottolineare la disinvoltura con la quale il Victor ha affrontato i quotati avversari. Lo splendido gol di Isaia Lattarulo, rete a parte, migliore in campo per distacco, però, andava gestito meglio. Il sostituto del capitano Enrico Sabba, la sua ingenuità contro il Fanfulla è costata molto cara, Sami Brando, autore del fallo da rigore evitabilissimo, ieri non ha convinto. La squadra del Titano, approfittando anche del calo vistosissimo della Pistoiese, è andata molto meglio nella ripresa con l'ingresso di Carlini. La squadra di Consonni ha vinto una partita senza lode e senza infamia, giocando solo una buona seconda parte di primo tempo, grazie soprattutto agli strappi di Giammario Piscitella che ha messo a durissima prova il giovane Bertolotti. Il Victor non esce dal Marcello Melani ridimensionato, anzi, la squadra è ben preparata, ma è chiaro che se non riesci a fare punti con queste squadre, indubbiamente più forti, ma in ritardo di preparazione, più avanti diventerà tutto più complicato. Resta molto rammarico per quello che poteva essere ed invece non è stato. Nella ripresa i biancazzurri ne avevano molto di più rispetto agli avversari, ma è mancata la pericolosità offensiva. Pochissimi palloni giocabili per D'Este, che a Pistoia non si è mai visto, ma è cambiato poco anche con l'ingresso di Manara, fumoso Arlotti, un passo indietro anche per Lazzari, da rivedere anche qualche meccanismo difensivo. La squadra ha comunque una sua chiara identità e deve solo capire che questa è una categoria nettamente diversa rispetto a quella dello scorso anno.

