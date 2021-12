CALCIOMERCATO Al Victor San Marino arriva Mattia Cola Centrocampista dell'Under 19

Al Victor San Marino arriva Mattia Cola.

Continua senza sosta il mercato del Victor San Marino che oggi annuncia di aver ingaggiato anche Mattia Cola, classe 2003, centrocampista della Nazionale U19, proveniente dalla Sammaurese. Cola è cresciuto nelle giovanili di San Marino Academy, Bologna e Cesena. Cola in Nazionale è andato in rete lo scorso novembre contro la Turchia in una delle partite valevoli per la qualificazione al Campionato europeo di categoria.

