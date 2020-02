COPPA ITALIA Alain Conte: "Abbiamo fatto una buona partita" L'allenatore della San Marino Academy commenta la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia in casa della Roma

Sono soddisfatto, sopratutto per le più giovani - ha detto Alain Conte - anche se mi fa arrabbiare, non aver sfruttato una ripartenza che proviamo sempre in allenamento e che ci avrebbe permesso di passare in vantaggio, poi a questi livelli al primo errore vieni punito".



