SERIE B FEMMINILE Alain Conte: "Como non è una sorpresa, Pro Sesto e Tavagnacco sfide insidiose" Il tecnico della San Marino Academy parla della classifica delle biancoazzurre e si proietta ai prossimi impegni che chiudono il girone di andata

Il 2022 della San Marino Academy riparte dalla sfida contro la Pro Sesto penultimo impegno del girone di andata. Parzialmente soddisfatto il tecnico Alain Conte che non nasconde le insidie che possono arrivare dalla ripresa. Due giornate alla fine del girone di andata di un campionato di serie B che vede la San Marino Academy a metà classifica. 16 punti come il Ravenna e comunque ancora la prospettiva di poter lottare per il vertice. In testa il Como, la formazione lariana ha un punto di vantaggio sul Brescia e ben 4 sulla Pink Bari. Il tecnico della San Marino Academy non è sorpreso dalla posizione occupata dalla squadra del presidente Stefano Verga. Pro Sesto e Tavagnacco gli ultimi impegni del girone di andata delle Titane sono due sfide importanti e al contempo insidiose.

