FEMMINILE Alain Conte: "Con l'Inter buona prestazione ma resta il rammarico per le occasioni sprecate" Il tecnico della San Marino Academy torna sulla sconfitta con l'Inter in Coppa Italia

La sconfitta della San Marino Academy con l'Inter non è andata giù al tecnico Alain Conte: "Sono arrabbiato perché potevamo sfruttare meglio le occasioni create nel primo tempo. Il 2022 vogliamo girarlo in nostro favore e abbiamo le caratteristiche per farlo".

