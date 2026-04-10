Si chiude con la vittoria per 2-1 dell’ Albania su San Marino al termine di una gara combattuta ed equilibrata. In gol per i biancoazzurri Matteo Chezzi alla sua seconda presenza in Nazionale. Il primo tempo è stato giocato su ritmi intensi, con le due squadre attente a non scoprirsi e brave a mantenere ordine tattico. San Marino ha mostrato buon carattere e compattezza, riuscendo a contenere le iniziative avversarie e a costruire anche alcune situazioni pericolose. In apertura il gol dell’Albania con Shkodra. La grande reazione di San Marino ha portato una collezione di palle gol non sfruttate. Un vero peccato il raddoppio nel finale di frazione dei padroni di casa con Selmanaj . Ripresa più equilibrata con la squadra di Osimani che mostra grande personalità e accorcia con Matteo Chezzi alla sua seconda presenza con la maglia della Nazionale. Nel finale assalto biancoazzurro ma il risultato non cambierà più. Albania - San Marino 2-1.

