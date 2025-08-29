"Alcune decisioni hanno finito col rovinare la partita"

SRV_INT_GIOCATORI_VIRTUS_29082025

Parlano l'attaccante Aziz Niang, il centrocampista Andrea Montanari e il portiere Samuele Guddo

Sono contento per il primo gol in Conference, ringrazio anche i compagni, secondo me abbiamo fatto quello che potevamo. Peccato che l'arbitro magari abbia fatto delle scelte sbagliate, ma capita. Secondo me era anche un giallo che si poteva evitare, era a 60-70 metri. Non era un giallo che c'era una ripartenza pericolosa, era vicino alla loro area, però l'arbitro l'ha visto così purtroppo. È stata una bella esperienza, abbiamo fatto quello che potevamo. Speriamo che la prossima volta ricapiti e faremo la storia a San Marino".

"Purtroppo giocare 11 contro 11 è fatica. Loro sono più allenati, non lavorano come noi e sono un po' più pronti. Purtroppo in 10 contro 11 il gap aumenta, però va bene così. L'atteggiamento era giusto e più di così fai fatica a ottenerlo in questo momento della stagione. E' un sogno, però vedo un San Marino tanto potenziale. A me la cosa che mi fa più arrabbiare non è uscire nella conferenza. Se tu progetti in futuro puoi arrivare ad ambire e andare anche oltre. È ovvio che serve un lavoro programmato negli anni".

"Diciamo che è stata condizionata da una decisione arbitrale per noi che non la concordiamo. Però ovviamente purtroppo è andata così. Sicuramente non eravamo in campo e eravamo sicuro in competizione per portare a casa la partita. Sarebbe stato probabilmente un secondo tempo diverso. Sicuramente sarebbe stato un secondo tempo diverso, anche perché abbiamo fatto gol che mancava pochissimo alla fine del primo tempo. Quindi poi il secondo tempo era tutta un'altra storia".