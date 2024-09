CAMPIONATO SAMMARINESE Aldair saluta con un video-messaggio gli amici del Murata Un messaggio che suggella l'ottimo inizio di stagione dei bianconeri

Aldair Nascimento do Santos, noto semplicemente come Aldair, ha inviato un videomessaggio al Murata per complimentarsi per l'ottimo inizio di stagione della squadra bianconera. Il difensore brasiliano, campione del mondo con il Brasile nel 1994 e campione d'Italia con la Roma nel 2000 ha indossato la maglia del Murata in Champions League contro il Tampere United, il 17 luglio del 2007.

