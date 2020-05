Aldo Simoncini: "Il Tre Fiori è la squadra che si deve preoccupare di meno"

Aldo Simoncini in collegamento Skype

Il portiere della Nazionale e del Tre Fiori Aldo Junior Simoncini parla del momento attuale. Anche per il numero 1 gialloblu la ripartenza sarà molto complicata, ma la sua squadra di appartenenza - sostiene - è anche quella che si deve preoccupare di meno. Per Simoncini, in caso il campionato dovesse essere dichiarato chiuso, dovrebbero essere le prime 3 del Q1 ad accedere alle Coppe Europee.

Il 30 agosto compirà 34 anni. Aldo Junior Simoncini è uno dei calciatori più rappresentativi del campionato sammarinese e della stessa Nazionale con 62 presenze. Nell'intervista che ci ha concesso c'è un passaggio emblematico: “ se prima di questo periodo pensavo di lasciare il calcio, adesso riparto con la certezza che giocherò ancora per diversi anni”. Troppo innamorato del calcio in senso generale e della sua Nazionale per pensare di chiudere la carriera. La realtà ci porta a parlare del campionato sammarinese. Simoncini sa benissimo tutte le difficoltà del momento, ma sa anche che il Tre Fiori, è la squadra che deve preoccuparsi di meno. Formule? Aldo, con grande serenità non si nasconde, se venisse dichiarato lo stop definitivo, sono le 3 squadre in questo momento davanti nel Q1 a dover rappresentare San Marino nelle prossime coppe europee.