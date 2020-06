Alessandro Fabbri il nuovo allenatore del Faetano Calcio

Il Faetano calcio comunica, con una nota, che a guidare la squadra per la prossima stagione sarà Alessandro Fabbri, coadiuvato da Stefano Ridolfi. Fabbri torna per la seconda volta sulla panchina del Faetano dopo la prima esperienza ad inizio 2019. Il Ds Roberto Fabbri è al lavoro per dare al nuovo allenatore una rosa di giocatori capace di poter raggiungere gli obiettivi fissati dalla società.

Dalla Società Calcio Faetano rammarico per la chiusura anticipata della stagione. I playoff sarebbero stati una sfida in cui misurare le potenzialità di una squadra che aveva mostrato di poter ambire a risultati importanti nella seconda parte della stagione – hanno sottolineato.

Nel video l'intervista a Alessandro Fabbri

