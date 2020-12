SETTORE GIOVANILE Alessandro Giaquinto: "Nei giovani atleti e nei tecnici grande determinazione in questo anno difficile" Con il vice presidente della FSGC il punto sul settore giovanile in questo 2020 segnato dal Covid-19

La FSGC lancia un'iniziativa di solidarietà a sostegno di 102 famiglie sammarinesi che si trovano in difficoltà in un anno fortemente segnato dal Covid-19, La pandemia si è fatta tanto sentire anche nell'attività che ha coinvolto i giovani atleti del Titano che è comunque continuità seguendo protocolli e regole per garantire la sicurezza, per non fare mancare punti di riferimento anche ai piccoli calciatori.

