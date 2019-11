Alessandro Golinucci: "Ci vuole un gol. Se pioverà saremo ancora più carichi"

Arriva il Kazakistan e per il centrocampista della Nazionale Alessandro Golinucci l'obiettivo primario della squadra è ben chiaro: "Il gol. Quello che ci manca è una gioia di squadra, che potrebbero essere i punti, ma già un gol soddisferebbe gli sforzi che facciamo. Dobbiamo stare tranquilli col pallone tra i piedi, che è sempre un problema. Col mister stiamo lavorando su questo". Si riparte dalla sfida dell'andata, che lui visse dalla panchina: "Mi ricordo che il primo tempo siamo riusciti a tenere bene il campo, fraseggiando bene e tenendo lo 0-0 fino a 30" dall'intervallo. Purtroppo nel secondo tempo, un po' per gli avversari e un po' per la stanchezza, abbiamo preso 4 gol. Secondo me stavolta sarà diverso, giochiamo in casa. Il clima non è favorevole, però a noi ci carica perché con la pioggia l'adrenalina, che già abbiamo in corpo, schizza alle stelle".