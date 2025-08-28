CONFERENCE LEAGUE Alessandro Golinucci: "È la notte dei sogni, vogliamo viverla al massimo" La Virtus sfida il Breidablik nella gara di ritorno dei play off di Conference League e sogna una notte da ricordare. Diretta su San Marino RTV canale 550.

Sogna l'impresa la Virtus, come conferma il capitano Alessandro Golinucci:

"E' la notte dei sogni e siamo felici di viverla qui allo Stadium, perché è uno stadio che regala sogni, quindi siamo felici di arrivare a questa partita e di giocarcela contro un avversario forte, ma secondo me ci divertiremo".

Adesso che l'avete affrontato in Islanda, che tipo di squadra avete trovato nel Breidablik, che intensità mette in campo, che gioco propone? Quali sono le chiavi per battere il Breidablik?

"E' una squadra molto forte, aggredisce veramente molto, infatti ti lascia poco tempo per pensare. Ha degli schemi di gioco che stiamo studiando per cercare di limitare al massimo il loro gioco, però diciamo che ci concentriamo più sul nostro gioco, quindi pensiamo più a noi stessi che a loro".

Avete dato un'occhiata alle squadre che potreste incrociare in caso di qualificazione?

"Non lo nego, lo abbiamo fatto. Ci sono tante squadre importanti, dalla Fiorentina al Crystal Palace, e tanti stadi in cui vorremmo giocare".

Ora che l'avete affrontato sul campo, puoi dire se ci sia un divario tra voi e il Breidablik o se siate a un livello simile?

"La differenza sta nella preparazione, ma solo perché loro hanno già iniziato il campionato. Per il resto, tecnicamente sono forti, ma vedo intorno a me dei compagni di squadra molto bravi: ce la possiamo giocare".

