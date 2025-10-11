NAZIONALE Alessandro Golinucci: "Pronti a giocarcela"

Alessandro Golinucci, capitano San Marino:

"Per fortuna il calcio ci dà questa possibilità, che quando una serata non va come deve andare, o come ci aspettiamo, abbiamo l'opportunità in un paio di giorni di rifarci, quindi questo penso sia una cosa positiva per noi".

Si passa nel giro di un paio di giorni dalla squadra più ingiocabile a quella forse un po' più vicina a voi?

"Sicuramente la classifica dice questo, però dice anche che Cipro viene da un pareggio contro la Bosnia, quindi significa che sono una squadra pronta e preparata, però noi scendiamo in campo per essere alla pari se non meglio di loro".

Che tipo di partita sarà secondo te?

"Partita come sempre difficile, dove loro gestiranno sicuramente più il gioco e dove noi proveremo, come è successo anche in Austria in certi momenti della partita, a fare il nostro gioco e quindi a imporre anche il nostro gioco".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: