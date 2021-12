ECCELLENZA GIRONE C Alex Ambrosini a un passo dal Victor San Marino Dopo i tagli, la società si è mossa e ha strappato il si all'ex attaccante del Rimini, attualmente al Ravenna: operazione a un passo dalla conclusione.

Mercato più che campo nei pensieri del Victor San Marino, visto che l'esclusione dell'Alfonsine vale una domenica di riposo. Ci sono ancora da sistemare gli ultimi dettagli col Ravenna ma, davanti, è praticamente fatta per l'arrivo di Alex Ambrosini. Punta classe '86 con in curriculum 131 col in Serie D e 10 in C2, che in questa prima parte di stagione, in giallorosso, ha segnato 1 gol in 11 presenze. Un lusso per l'Eccellenza – 19 reti in 32 gare con Civitanovese e Ancona – e balsamo per un Victor bisognoso di un bomber. "È quello di cui abbiamo bisogno - dice il tecnico Gianni D'Amore - siamo contenti e speriamo che tutte le aspettative che ci sono attorno a lui vengano mantenute, ma non abbiamo nessun dubbio sul professionista e sul ragazzo".

Il primo ma non l'ultimo innesto, anche perché si muove pure il mercato in uscita: ieri l'ufficialità dell'addio del portiere Barducci, del difensore Mannarino, del centrocampista Argenziano e soprattutto dell'attaccante Voinea. Arrivato a ottobre come rinforzo di spessore, l'ex Fiorita ha siglato un solo gol, frenato da vari problemi fisici. "Secondo me è stato sfortunato - commenta D'Amore - è arrivato e ha avuto qualche problemino fisico, non è mai stato al 100%. Il valore del giocatore penso sia indiscutibile, ma ci vuole anche fortuna. Ha chiesto lui di essere liberato e l'abbiamo accontentato".



Ma anche il mercato in uscita non è finito e altri che sin qui hanno avuto poco spazio potrebbero salutare. Da valutare anche le posizioni dei sammarinesi Santi e Pancotti, che a differenza di Rosti non sono riusciti a imporsi nel giro dei titolari di D'Amore. "Siamo in continua valutazione - conferma il tecnico - quindi probabilmente potrà uscire anche qualcun altro".

