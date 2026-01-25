CAMPIONATO SAMMARINESE Alex Ambrosini: "È stato un bel gol, sono stato bravo e fortunato"

Tornato nel calcio sammarinese, Alex Ambrosini segna un grandissimo gol con il Cosmos:

"Diciamo che è stato un bel gol, è una cosa che guardo sempre, insomma se c'è questa possibilità. Oggi il portiere stava particolarmente alto, poi si deve incastrare la situazione giusta, avevo la palla giusta, poi ho calciato, è andata bene. Bravo e fortunato, mettiamola così".

Il tuo rapporto col calcio di San Marino ormai è abitudinario, ti trovi bene qua?

"Sì, diciamo che sono tornato per scelta mia, quindi è un progetto che ho sposato che volevo fortemente, come dici tu, tra i due anni alla Fiorita e prima i due anni al Victor San Marino, insomma dai qua sul Titano sto bene, penso che sia un campionato che anche per le mie caratteristiche possa essere l'ideale, quindi ho grande motivazione, sono contento".

L'obiettivo da qui alla fine?

"Sicuramente io per natura sono sempre un ambizioso, quindi se sono venuto qua è perché vogliamo ritagliarci un ruolo importante da qua alla fine, è chiaro che partiamo da una posizione forse in questo momento un po' un po' arretrata, però l'obiettivo è quello di provare ad arrivare più in alto possibile nei play-off e poi giocarsi tutto a maggio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: