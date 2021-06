MERCATO Alex Gasperoni lascia il Tre Penne Il capitano detiene il record di sempre con il club di Città

Alex Gasperoni lascia il Tre Penne.

Dopo undici stagioni passate con la stessa maglia, il capitano Alex Gasperoni saluta il Tre Penne. Gasperoni detiene il record di sempre di presenze con il club di Città: 256 presenze e otto trofei vinti nel suo personale palmares, per l’uomo che ha incarnato in pieno negli ultimi anni lo spirito del Tre Penne. Uno spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto e che gli ha permesso di raggiungere nella sua carriera traguardi importanti, arrivando a giocare anche per la Nazionale sammarinese. “Sono stati anni molto belli, nei quali ho potuto conoscere prima di tutto uomini straordinari e poi grandi giocatori che sono passati per il Tre Penne. Ci sono state tante vittorie, trofei vinti e partecipazioni europee che mi portano tanta gratificazione personale. Nel corso delle stagioni ci sono stati anche momenti meno belli, ma siamo sempre riusciti ad uscirne.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: