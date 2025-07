CALCIOMERCATO Alex Sirri al Tre Fiori per l'intera stagione

Alex Sirri al Tre Fiori per l'intera stagione.

Dopo aver già esordito in Conference League, Alex Sirri vestirà la maglia del Tre Fiori anche nella prossima stagione. Il difensore, classe 1991, vanta un curriculum di tutto rispetto: oltre 200 presenze in Serie C ed esperienze importanti in D, tra cui le ultime in ordine di tempo con Sambenedettese e Virtus Francavilla.



