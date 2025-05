CALCIO SAMMARINESE Alfio Pelliccioni: "Il progetto FSGC/club italiano è una buona idea. Non so se sarà il Pietracuta" Tra i giocatori interessati per il nuovo progetto c'è anche l'attuale calciatore de La Fiorita Alberto Riccardi seguito da Pelliccioni.

Sul progetto della Federcalcio di San Marino che prevede la collaborazione con un club italiano, abbiamo sentito anche il procuratore Alfio Pelliccioni:

"Di vero, non lo so perché cose ufficiali non ci sono e a me nessuno ha detto che il Pietracuta prenderà i giocatori di San Marino. Però diciamo che io il progetto, come ho già detto anche al presidente federale in persona, lo approvo e sono convinto che avere un gruppo numeroso di giocatori, almeno in Eccellenza può fare senz'altro bene alla nazionale".

Vi hanno chiesto uno dei vostri assistiti, come Riccardi?

"Noi di assistiti a San Marino ne abbiamo molti, sì Riccardi è uno. Riccardi ha anche richieste in categoria superiore, adesso vediamo".

È un progetto che ti convince?

"Diciamo che l'idea è buona, poi dopo bisogna attuarlo, non è mai stato fatto, però come idea io la sposerei".

In sostanza l'attuale commissario tecnico della nazionale Cevoli dovrebbe essere il nuovo allenatore del Pietracuta?

"Beh ancora meglio, mettere un professionista in una squadra di dilettanti può solo migliorarla".

