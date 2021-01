SERIE A FEMMINILE Alison Rigaglia: "Deluse dal primo tempo", Letizia Musolino: "Felice per l'esordio"

Contro l'Empoli la San Marino Academy cede 4-1 con reti tutte nella prima frazione. Delusione in casa biancoazzurra per il primo tempo come sottolinea Alison Rigaglia. Nel finale di gara esordio per il nuovo acquisto Letizia Musolino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: