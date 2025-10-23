All'Academy non riesce la rimonta: vince il Vicenza 3-2

Foto: ©SMAcademy

Comincia con una sconfitta la serie di scontri salvezza per la San Marino Academy femminile, in Serie B. Ad Acquaviva, il Vicenza vince 3-2 e mette cinque punti tra sé e le titane, che vanno sotto di tre reti e poi tentano la rimonta, sfiorandola soltanto.

È una partita ricca di occasioni, da un lato e dall'altro, che si apre con un tiro da lontanissimo di Trandafir, parato da Limardi. L'Academy ci prova con un'acrobazia di Sechi, che sfiora la rete in semirovesciata da due passi. Bellissimo il riflesso di Gallesio. Da un goal spettacolare negato a uno riuscito, ma dall'altra parte del campo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Trandafir raccoglie palla, si gira e calcia dal limite mettendo il pallone all'incrocio, dove Limardi non può arrivare.

San Marino non ha neanche tempo per assorbire il colpo che il Vicenza raddoppia, stavolta in mischia, col tocco vincente di Ponte. L'Academy prova comunque a scuotersi e crea varie occasioni. Le più pericolose sono un tiro da fuori di Tamborini, alto di poco, e uno di Sechi dal limite, dopo un dribbling a disorientare la marcatrice, messo in angolo da Gallesio.

Si arriva all'intervallo sul 2-0 ospite, che nella ripresa diventa subito 3-0. Casadei blocca in area l'avanzata di Bellagente, ma la palla finisce a Parodi che calcia centrale e buca le mani di Limardi. A questo punto l'Academy può solo gettarsi all'attacco e tentare la rimonta. Prima sfiora il goal dell'1-3 con un tiro a incrociare di Sechi, servita da Tamborini, fuori di un nulla, poi lo segna con un'azione simile: Cuciniello apre verso la neoentrata Miotto che fulmina sul primo palo Gallesio.

L'Academy ora ci crede, spinge e riduce ancora il divario. Giuliani crossa da destra, Gallesio si fa sfuggire il pallone che prima colpisce la traversa, poi finisce sui piedi di Casadei, che lo rimette in mezzo, sponda di Iardino e stavolta Sechi non sbaglia. Nel finale le titane vanno anche vicine al pari, con una deviazione di Casadei su angolo, che s'impenna ed esce di poco, ma non basta. Il Vicenza tiene e conquista tre punti importantissimi per la lotta salvezza.







