QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026 All'andata Bosnia salvata solo da Dzeko Questa sera San Marino proverà a replicare la gara di andata dove la Bosnia realizzò il gol vittoria al 66° con Edin Dzeko

Tre vittorie su altrettanti incontri e tutte di misura: in trasferta 0-1 con la Romania gol di Gigovic al quarto d'ora, 2-1 con Cipro. Demirovic al 22esimo, pareggio di Pittas e gol decisivo di Hajradinovic, e a chiudere il trittico, la griffe di Edin Dzeko contro San Marino. Bosnia in testa al girone con 9 punti e la grande chance di fare poker sempre con la Nazionale di Roberto Cevoli sabato 6 settembre ore 20.45 al San Marino Stadium. Inutile nascondere la notevole differenza tecnica e fisica tra le due squadre, ma all'andata, i giganti sono stati i ragazzi biancoazzurri, capaci di preoccupare e non poco la Bosnia. Alla fine la differenza l'ha fatta il singolo. Edin Dzeko non a caso soprannominato “il cigno di Sarajevo”. È servita la sua giocata al minuto 66 di una partita che via via si stava complicando per i padroni di casa. L'ex centroavanti di Roma ed Inter, oggi alla Fiorentina è riuscito a rompere la resistenza. E le sue parole, dopo la partita di andata sono al miele per San Marino. Roberto Cevoli è sempre alla ricerca dello step successivo, quella crescita di partita in partita che deve portare i ragazzi biancoazzurri ad immagazzinare consapevolezza e maggiori certezze. Non sono questi gli avversari con i quali misurarsi alla pari, ma sono questi gli avversari da prendere da esempio per continuare il percorso. Le qualificazioni al Mondiale sono tappe importantissime per prepararsi al meglio per la prossima Nations League, che ricordiamo, dettaglio molto importante San Marino giocherà per la prima volta in Lega C.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: