FSGC All’asta le maglie da gioco della Nazionale nella sfida contro il Nord Irlanda Ogni appassionato dei Titani potrà così portarsi a casa la maglietta utilizzata nella prima sfida valevole per le qualificazioni ad Euro 2024

All’asta le maglie da gioco della Nazionale nella sfida contro il Nord Irlanda.

Le maglie dei convocati del Commissario Tecnico Fabrizio Costantini per la partita di giovedì tra la Nazionale di San Marino e il Nord Irlanda saranno battute all’asta. Ogni appassionato dei Titani potrà così portarsi a casa la maglietta utilizzata nella prima sfida valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Per l’occasione, San Marino utilizzerà la classica maglia azzurra per i giocatori di movimento e quella verde per i portieri. L’asta comincerà con il fischio d’inizio della sfida – previsto per le ore 20:45 di giovedì 23 marzo - e continuerà fino a domenica 2 aprile alle ore 15:00.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: