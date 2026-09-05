CAMPIONATO SAMMARINESE Alla Folgore bastano quattro minuti: Tampellini abbatte il Cailungo Falciano vince 1-0 e resta a punteggio pieno. Rossoverdi in netta crescita, ma ancora non basta

C'è ancora il caldo torrido a prendersi un ruolo da protagonista nel Campionato sammarinese, ma ci sono ancora pure una Folgore vincente senza subire goal e un Cailungo che tiene aperta la partita fino all'ultimo contro una big. Nella seconda giornata, Falciano batte i rossoverdi per 1-0, risolvendo la gara, pur senza saperlo, già al quarto minuto.

Prima azione e subito Folgore in goal. Una palla recuperata a centrocampo finisce a Malponti, che si allarga sulla destra, mette in mezzo e trova Tampellini pronto a marcare la prima rete della propria carriera sammarinese. Agonismo e voglia se ne vedono, da entrambi i lati, di occasioni un po' meno, soprattutto per il Cailungo, che al 14' concede un tiro anche a Pierri, sullo scivolone di Montalti. Ribaltamento di fronte e i rossoverdi, alla prima opportunità, segnano a propria volta, con Bernardi che ammattisce di finte di Fabbri, poi pesca la deviazione vincente di Cecconi al centro. Palla in rete, ma bandierina che si alza: è fuorigioco. Cinque minuti dopo, altra enorme palla goal per la Folgore in contropiede, ma stavolta il cinismo di Tampellini si scioglie sotto al peso degli oltre 30 gradi di Acquaviva e sbatte sui guantoni di Filippo Tordella. Il portiere si ripete al 26', volando su un altro tiro di Pierri da fuori, stavolta indirizzato in porta. Poi, per 20 minuti non si vede nulla, fino a quando una chiusura all'ultimo secondo della difesa del Cailungo sporca un tiro a botta non sicura, sicurissima, di Garcia Rufer.

Al cambio di campo, i rossoverdi si presentano con ben tre sostituzioni e un nuovo equilibrio, ma non con inventiva. E allora, al 10', la prima occasione è ancora per la Folgore: Pierri supera Depaoli e crossa, Filippo Tordella esce male, Tampellini calcia peggio, sulla respinta. Di palle goal ce ne sono poche e ora sono tutte per la Folgore. La più clamorosa capita a Marini che, in proiezione offensiva, abbatte l'incrocio dei pali calciando al volo su cross di Ura, mentre l'ultima, a metà frazione, la confeziona Battistini, arrivando al diagonale in area, sporcato ancora una volta dalla difesa. Nel resto del tempo succede poco e cambia nulla: vince la Folgore 1-0 e resta a punteggio pieno. Cailungo in crescita, ma ancora è rimandato l'appuntamento col primo punto.

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