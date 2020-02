Alla Juventus di Chiara Beccari la 2° Viareggio Women's Cup

C'è anche un po' di San Marino nella vittoria della Viareggio Women's Cup della Juventus. Tra le bianconere che hanno battuto in finale la Roma per 3-2 c'è anche la sammarinese Chiara Beccari. La giovane calciatrice, ex San Marino Academy, è partita titolare nella finalissima contribuendo al successo della Juventus che si aggiudica per il secondo anno consecutivo il torneo che proprio dal 2019 è stato aperto al calcio femminile.