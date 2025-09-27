Alla Libertas il derby di Borgo Maggiore

Prima vittoria in questo campionato per la Libertas capace di capitalizzare al massimo il rigore concesso per fallo su Tomassini nel recupero del primo tempo e che ha spezzato una partita tutto sommato equilibrata e condizionata dal maltempo.

Passa un solo minuto e la Libertas, in maglia bianca va vicinissima al vantaggio. Casotti colpisce da pochi passi, bravo Casadei a chiudergli lo specchio della porta. E' senza dubbio questa la miglior occasione perchè per il resto arrivano conclusioni in serie sia da una parte che dall'altra ma senza creare grossi pericoli per i due portieri che risultano praticamente inoperosi eccezion fatta per la respinta di Casadei sulla conclusione di Quarta poco dopo la mezz'ora uno dei migliori in campo.

Quello che cambia notevolmente è il quadro climatico con un nubifragio clamoroso che si abbatte su Montecchio rendendo complicatissimo il terreno di gioco. E anche a causa del campo bagnato e scivoloso che Bianchi entra in tackle su Tomassini provocando il calcio di rigore. Dagli undici metri trasforma il capitano Morelli in assenza di Osayande, l'attaccante nigeriano già quattro gol in questa stagione pare abbia deciso di lasciare la Libertas.

Nella ripresa non si placa la violenza del maltempo e in questi casi è sempre sfavorita la squadra che deve risalire la china. Ma il San Giovanni ci mette il cuore e ci prova. La squadra di Tognacci mostra limiti in zona offensiva quando il nuovo entrato Kane non inquadra lo specchio con tutta la porta spalancata e successivamente e molto bravo Manzaroli a respingere il colpo di testa di Tiraferri.

Nonostante i primi tre punti in campionato il tecnico della Libertas Samuele Buda comunica che non rilascerà dichiarazioni ai giornalisti né oggi né in futuro a causa di precedenti, a suo giudizio, disavventure con la stampa. Situazione alquanto inusuale. Un rifiuto generale di parlare può essere interpretato come un'azione che va contro i principi del diritto di cronaca e dell'interesse pubblico.

Allo Stadio di Montecchio, Libertas batte San Giovanni 1-0.








