UNDER 21 Alla Romania servono tre grandi gol per stendere un coraggioso San Marino Esce a testa alta la Nazionale Under 21 di San Marino che regge quasi un tempo contro la Romania e alla fine cede 3-0: decide la doppietta di Musi a cavallo dei due tempi e il centro di Mazilu.

A Târgovişte ci sono gli applausi per la Romania - che vince 3-0 e continua a credere nella qualificazione - ma anche per la Nazionale Under 21 di San Marino, che contiene il passivo con una prova tutto cuore. Jacopo Casadei - già MVP all’andata - viene subito chiamato in causa sul colpo di testa velenoso di Matei, smanacciato in corner. Ma c’è anche San Marino che si difende con ordine e quando può mette pressione alla retroguardia avversaria, con qualche calcio piazzato. Alla mezz’ora la chance più nitida per la Romania con la super giocata di Biliboc, chiusa con un colpo di biliardo che si perde a lato per una questione di centimetri. Rischia l’autorete invece Domeniconi quando va a intercettare il pallone messo in mezzo da Musi, il più attivo tra i padroni di casa. Al tramonto della prima frazione torna grande protagonista Casadei, miracoloso con la mano aperta sulla staffilata dal limite di Vermesan. Estremo difensore sammarinese che si ritrova lì anche l’incornata di Dutu sull’angolo successivo. Al 42’ - su una punizione generosa concessa al limite dell’area per leggera trattenuta di Della Balda - arriva il vantaggio della Romania con il migliore tra i padroni di casa: Alexandru Musi, fantasista della Dinamo Bucarest, calcia forte sul palo del portiere e questa volta lo sorprende firmando l’1-0. Casadei che eviterà il raddoppio a stretto giro di posta, immolandosi sulla conclusione di Borza. A inizio ripresa il direttore di gara - o meglio, l’assistente - viene “in soccorso” di San Marino quando vede fuori il pallone di Mafte, che lascia qualche dubbio: cancellato, dopo il fischio, l’eurogol in semirovesciata di Biliboc. Poi riprende lo show di Casadei, che si distende alla grande sul destro dal limite dello stesso Biliboc. E allora, in casa rumena, deve ancora salire in cattedra Musi per il gol della sicurezza: destro al volo sul cross dalla destra di Maftei e 2-0 all’ora di gioco. Duello infinito tra il capitan e Casadei, in questo caso vinto dal portiere sammarinese con una parata d’istinto. Per superarlo i rumeni devono tirar fuori il cosiddetto “coniglio dal cilindro”: quello che trova il neo-entrato Mazilu che si accentra e lascia partire un gran mancino su cui Casadei non può nulla. É 3-0 e così sarà anche al 90’ perché nel finale la Romania abbassa il ritmo, i biancazzurrini reggono ed escono a testa alta. Meritata pausa per l’Under 21 che tornerà protagonista tra fine settembre e inizio ottobre contro Kosovo, Spagna e Cipro per chiudere il girone di qualificazione agli Europei di categoria.

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