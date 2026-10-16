Alla scoperta di Ptuj, la città più antica della Slovenia

Non solo calcio. La trasferta della NAT San Marino è anche l’occasione per scoprire una città ricca di storia e tradizioni. Si chiama Ptuj ed è considerata la città più antica della Slovenia. Qui il passato è ancora presente. Duemila anni fa, al tempo dei Romani, era conosciuta come Poetovio. Un importante centro militare e commerciale, sorto in una posizione strategica lungo il fiume Drava. Oggi, a dominare il panorama, c’è il castello medievale. Dall’alto guarda i tetti del centro storico, le chiese e le stradine acciottolate. Una cartolina nel cuore dell’Europa. Ma Ptuj nasconde anche una chicca: il monumento di Orfeo. Posta davanti all’imponente torre della città, c’è una stele romana in marmo, alta circa cinque metri, che si trova ancora nel luogo in cui fu eretta nell’antichità.

E poi c’è il Kurentovanje. Un carnevale dalle radici antiche, con i Kurenti: figure mascherate, ricoperte di pellicce e campanacci, che secondo la tradizione scacciano l’inverno e richiamano la primavera. Una festa diventata simbolo della città e riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

Ptuj è terra di vigneti e grande cultura. Una città raccolta - con poco meno di 20000 abitanti - ma con una storia enorme. Ed è proprio qui che la NAT San Marino vuole scrivere un altro storico, splendido capitolo sportivo.







