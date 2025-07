Allo Stadium il Tre Fiori sfida il Pyunik

Vigilia europea anche per il Tre Fiori che domani sfida gli armeni del Pyunik con diretta su San Marino RTV dalle 21:00

A distanza di tre anni il Tre Fiori torna nelle coppe europee. La squadra di Danilo Girolomoni sfida gli armeni del Pyunik, squadra già nota al calcio sammarinese per un precedente di dieci anni fa contro la Folgore. Raggiunta l'Europa ora la squadra del Castello di Fiorentino vuole provare a sognare.

"Assolutamente, ci eravamo prefissati questo obiettivo di qualificazione e ci siamo riusciti - ha detto il tecnico Danilo Girolomoni - e adesso cerchiamo di giocare la partita al meglio per cercare di passare il turno".

Come state?

"Stanchi, ma felici di giocare questa partita, stanchi perché non ci siamo mai fermati e non abbiamo potuto lavorare a pieno regime in questi pochi giorni di allenamento, quindi un po' stanchi, però sicuramente domani cambierà tutto e saremo pronti per la partita".

Fondamentale la gara di andata per fare bene il ritorno?

"Sì, cercare di tenere aperta la partita perché comunque si gioca su 180 minuti, quindi come tutte le partite che hanno andato in ritorno l'andata è il primo tempo e quindi va giocato e tenuto aperta la partita"