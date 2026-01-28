CALCIOMERCATO SAN MARINO Altro colpo della Virtus: arriva il 23enne De Santis Giovane esterno sinistro scuola Lazio, lo scorso anno a Monopoli

La Virtus non si ferma più e mette a segno un altro colpo di mercato. Il DS Matteo Guiducci ha coperto la fascia sinistra con un altro acquisto di spessore, per il campionato sammarinese, come l'esterno sinistro della difesa Mirco De Santis. Contratto fino al termine di questa stagione. L'esterno romano arriva grazie alla collaborazione tra i sammarinesi procuratori Alfio Pelliccioni e Denis Casadei che gestiscono, la procura, per il campionato sammarinese, di diversi giocatori italiani che arrivano poi sul Titano, e tra questi anche De Santis. Sul giocatore che già da ieri si allena con i nuovi compagni di squadra, si erano mosse anche altre società, la Virtus ha accelerato ed ha battuto la concorrenza. Per il tecnico Luigi Bizzotto un'alternativa in un ruolo fino ad oggi ricoperto in maniera impeccabile dal 38enne Roberto Sabato.



