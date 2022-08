Ambizioso e completo, ecco il Victor che pensa alla D

Il Victor sceglie il Centro Atlante per il beneaugurante bagno di folla d'inizio stagione. E' una presentazione all'americana quella di un club giovane, ambizioso e smart. Senza l'ossessione di vincere, ma con l'obbligo di migliorare il secondo posto dell'anno scorso, per rubare la battuta al Presidente Della Balda. Rinnovata e con il pieno di entusiasmo, la squadra sammarinese si candida ad un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza. Ospite d'onore della serata la stella del porno Rocco Siffredi, intervenuto con la moglie Rozsa. Il Victor avrà due tifosi eccellenti in più. Con l'occasione i tifosi hanno avuto la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento alle gare interne a prezzo scontato e insomma tutto serve per creare fidelizzazione ed entusiasmo. Come un Direttivo a traino sammarinese fatto di volti noti con esperienza nel mondo del calcio come l'ex CT Giampaolo Mazza, Perluigi Benedettini, Sandro Macerata, Tiziano Canini, Silvano Valentini, Giampaolo Donati e Firmino Pederiva.