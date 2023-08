Ambrosini: “Il Victor bella avventura ma già alle spalle, adesso c'è solo la Fiorita”

Compirà 37 anni il 4 ottobre. Professione calciatore con caratteristiche globali, attaccante, come ce ne sono pochi, che sa unire grande tecnica e capacità realizzativa. Ne sanno qualcosa in tanti da queste parti, lo hanno apprezzato a Ravenna, a Rimini e soprattutto a San Marino. Il Victor fin dalle sue origini è partito da lui, e con lui è salito in soli due anni in Serie D. Capitano indiscusso di aiuto a squadra, staff tecnico e società, un esempio per tutti. E allora perchè non sono bastati 17 gol, svariati assist in 32 presenze per meritarsi la promozione in D esattamente come i suoi compagni? Perchè il Victor non lo ha confermato? Con grande signorilità Alex Ambrosini spiega il punto di non incontro. Adesso comincia la nuova avventura, un nuovo capitolo della sua vita sportiva. Ambrosini sarà il punto di forza della Fiorita e per la prima volta in carriera lascia il professionismo - anche in Eccellenza si allenava come tale - per abbracciare il dilettantismo. Conoscendolo si approccerà nello stesso identico modo. Dietro la scelta di vestire la maglia del club di Montegiardino dove farà tre allenamenti serali settimanali più la partita c'è anche la possibilità di portare avanti il nuovo progetto: Alex Ambrosini Goal Shooting Academy. Doppio ruolo dunque per il numero 10: resterà giocatore in Repubblica e insegnante di calcio o meglio creatore di percorsi personalizzati che mirano al miglioramento del tiro in porta, una scuola aperta a tutti giovanissimi ma anche meno giovani che vogliono calciare in porta in stile Ambrosini. Il progetto a lungo termine è quello di diventare allenatore, ed Alex ne ha tutte le caratteristiche. Domenica 13 agosto scopriremo ancora di più nell'approfondimento "12 minuti con…", ore 19.15 su San Marino RTV.