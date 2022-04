Amburgo va in archivio, ma la Nazionale di Futsal resta un'eccellenza

Amburgo non resterà nella storia del Futsal sammarinese. E forse proprio in quanto "storia" non si può riscrivere tutti gli anni, ma la Nazionale di Osimani ha abituato talmente bene che quando non arrivano miracoli ci restano tutti un po' male. Ecco, Amburgo va in archivio così, con zero punti e zero miracoli. Con qualche calo di tensione e forse le gambe non sempre pronte a rispondere. Fattori che a livello internazionale vanno in conto e si pagano. Anche oltre i propri demeriti perché quando si fa la somma occorre subito dire che non è stata una disfatta. San Marino ha sbagliato 2 tempi sui 6 giocati. Il primo contro la Gerrmania, il secondo contro Gilbilterra. E per contro va considerata la partita quasi perfetta giocata contro il Montenegro, la reazione d'orgoglio contro i tedeschi, la prima frazione di dominio assoluto contro Gibilterra.

Quello che è mancato allora per centrare pienamente l'obiettivo terzo posto è stata la continuità. Di testa e di gamba. E su questo un allenatore preparato come Osimani saprà già come lavorare. Resta solo da ripartire, secondo le regole dello sport, che dicono come ogni percorso entusiasmante si nutra di successi e di qualche passaggio a vuoto. Il Futsal di San Marino resta un'eccellenza, lo spessore tecnico e umano dei ragazzi è davvero un vanto, come la competenza dello staff tecnico e la passione dei dirigenti. Ad Amburgo abbiamo bruciato una torta, ci sono tutti gli ingredienti perché la prossima esca buonissima.