Amichevole Azerbaijan-San Marino, ecco i Titani convocati: 4 gli esordienti

La nazionale sammarinese si presenta all'amichevole con l'Azerbaijan con una rosa di 26 giocatori che combina esperienza internazionale e giovani promesse.
Tra i portieri figurano Pietro Amici, Edoardo Colombo e l'esordiente Mirco De Angelis. Colombo rappresenta il profilo più esperto del reparto grazie alle sue 22 presenze in nazionale.
In difesa trovano spazio Giacomo Benvenuti, Michele Cevoli, Filippo Fabbri, Marco Pasolini, Mattia Sancisi, Alessandro Tosi e gli esordienti Pietro Marinucci e Filippo Terni.
A centrocampo il commissario tecnico può contare su Lorenzo Capicchioni, Simone Giocondi, Lorenzo Lazzari, Cristian Meloni, Matteo Valli Casadei, Samuele Zannoni e Marcello Mularoni che con le sue 55 presenze è il veterano del gruppo.
Il reparto offensivo comprende Gabriel Capicchioni, Nicolas Giacopetti, Samuel Pancotti, Fausto Salicioni, Nicola Nanni e l'esordiente Simone Tamagnini.