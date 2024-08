SERIE D Amichevole: San Marino Calcio ko contro l'Atletico Ascoli Per i Titani i gol di De Angelis. In prova l'ex attaccante del Granamica Jacopo Finessi.

Il San Marino Calcio esce sconfitto 3-1 dall'amichevole giocata al Calbi di Cattolica contro l'Atletico Ascoli. Non basta il gol di De Angelis alla squadra di Cascione per evitare il ko. Marchigiani in vantaggio al 39' con Minicucci, poi nella ripresa subito il pareggio dei biancoazzurri con De Angelis. Cofini al 57' e Moscarini all'81' firmano le reti che portano il risultato sul 3-1 per l'Atletico Ascoli. In chiave mercato da segnalare la presenza tra i Titani dell'attaccante Jacopo Finessi, entrato nella ripresa. L'ex giocatore del Granamica, seguito dal ds Bollini nella stagione della promozione dall'eccellenza alla serie D, è attualmente in prova con il San Marino. Titani ancora in rodaggio, che torneranno in campo domenica ad Acquaviva nell'amichevole contro il Tropical Coriano.

