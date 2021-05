NAZIONALE Amichevoli con Italia e Kosovo: i convocati di Varrella

Due allenamenti per la Nazionale con vista Italia e Kosovo. Lunedì e martedì in campo per la Nazionale di San Marino, che – terminate le competizioni sammarinesi – torna a contare su tutti gli effettivi in vista delle amichevoli ufficiali contro Italia (28 maggio a Cagliari, ore 20:45) e Kosovo (1 giugno a Pristina, ore 18:00). Entrambe le sedute si svolgeranno a Serravalle B, con inizio alle ore 18:45.

Questi i giocatori convocati da Franco Varrella, tra i quali verranno poi individuati quelli che partiranno alla volta di Cagliari nella mattina di giovedì 27 maggio.



