UNDER 16 Amichevoli: sorride ancora la Nazionale Under 16, battuta Gibilterra per 3 a 2

Due vittorie in altrettante gare per la Nazionale Under 16 di San Marino, di nuovo opposta a Gibilterra dopo il 5-1 di lunedì scorso. Stavolta il copione è differente (gli ospiti rimontano da 0-2 a 2-2, poi vengono colpiti nella parte finale di gara), ma l’esito è ugualmente lieto per i ragazzi del CT Bonesso. Le reti dei biancoazzurri portano le firme di Bucchi, Stefani e Berardi.

SAN MARINO [3-5-2] Bucci (dal 46’ Sami); Amoretti (dal 53’ Balsimelli), Stefani, Pala; Valentini (dal 53’ Berardi), Cervellini (dal 65’ Cangini), Muccioli (dall’82’ Colapinto), Bucchi, Terni (dall’82’ Argenziano); Ciacci (dal 53’ Gritti), Raschi (dal 65’ Maiani) Allenatore: Alessandro Loris Bonesso



GIBILTERRA [4-2-3-1] Becerra Lopez (dall’86’ Johnson Laoudy); Phillips (dal 76’ Soiza), Hollins Key, Garratt, Pecino (dall’83’ Perera Vinent); Fortunato (dall’83’ Dahrouch), Sanchez Soiza; Soleci, Poggio (dal 90+3’ Haddad), Martinez (dal 46’ Bahadur Bonet), Rowbottom (dall’86’ Omara) Allenatore: Victor Manuel Gonzalez

Arbitro: Nicola Villa (RSM) Assistenti: Andrea Zaghini (RSM) e Salvatore Tuttifrutti (RSM)

Ammoniti: Martinez, Stefani, Rowbottom, Raschi, Muccioli, Ciacci, Soiza, Berardi, Johnson Laoudy

Marcatori: 9 ‘Bucchi, 38’ Stefani, 40’ Garratt, 45+1’ Poggio, 81’ Berardi

